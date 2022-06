Un uomo romeno è stato ricoverato in ospedale dopo una scarica di pugni ricevute al volto da parte di un connazionale. I fatti sarebbero avvenuti nella notte di ieri a Firenze. La polizia indaga sull'aggressione. L'uomo, 63 anni, ha raccontato di aver ricevuto i pugni mentre stava bevendo una birra seduto su una panchina in via Pietri, nella zona di Novoli. L'aggressore sarebbe un romeno di 21 anni.