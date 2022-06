Ufficiale, Poggibonsi: mister Calderini resta

U.S. Poggibonsi annuncia con soddisfazione di aver raggiunto l’intesa con il sig. Stefano Calderini per la prosecuzione dell’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

Il mister della promozione in Serie D e del campionato dei record nella massima categoria dilettantistica siederà sulla panchina del Leone nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024.

In quest’annata sportiva, sotto la guida del tecnico di Milano il Poggibonsi ha ottenuto ben 25 successi in 36 gare di campionato e la prestigiosa conquista dei Play Off del Girone E.

Mister Calderini ha saputo plasmare il materiale tecnico ed umano a sua disposizione con maestria, imprimere una forte impronta caratteriale alla squadra e coniugare la parte tattica con una sapiente gestione dello spogliatoio.

Il biennio esaltante, caratterizzato dal binomio di risultati e bel calcio, prosegue con un altro capitolo di due anni, all’insegna della continuità e della progettualità.

Il piano sposato da Stefano Calderini va nella direzione di costruire solide basi nel tempo, proseguendo nel solco dell’ottimo operato svolto finora.

Fonte: Ufficio Stampa