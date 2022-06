Corsa e bici a Peccioli e dintorni, torna la 'Notte e Alba dei Giganti'

Si avvicina l'appuntamento con la Notte e Alba dei Giganti 2022, la manifestazione organizzata da Comune di Peccioli e Belvedere spa con il prezioso supporto di 1063ad Events. Una due giorni che inizia a prendere sempre più i contorni di un vero e proprio evento in grado di portare nel borgo centinaia di sportivi e turisti da tutta Italia. E se la corsa podistica “Eco Run”, che si snoda in due diversi percorsi di 12 e 7 chilometri attraversando la campagna incontaminata di Peccioli tra boschi, uliveti e vigne, è già un punto di riferimento per molti sportivi, la novità assoluta è la gara di bici di cross country.

La corsa podistica e la gara in mountain bike partiranno, come da tradizione, dall'Anfiteatro Fonte Mazzola con la “Presenza” del gigante di Peccioli che emerge dal terreno come a dare il via alle gare. La prima, da qui il nome “La Notte dei Giganti”, è fissata per l'11 giugno alle 20.15 e si concluderà, dopo il percorso che si snoderà sulle Serre, sulla terrazza sospesa del Palazzo Senza Tempo. A fine gara appuntamento con la cena organizzata dalla Pro Loco di Peccioli nelle vie del centro storico, gratuita per chi è iscritto alla corsa o marcia non competitiva e a prezzo fisso per tutti.

Come detto l'assoluta novità è la gara cross country del 12 giugno (percorsi da 20 e 26 chilometri). Dopo la Notte dei Giganti, ci sarà, dunque, anche un'Alba dei Giganti. Una competizione, ma anche in questo caso può essere una semplice pedalata in compagnia, che partirà alle 9.30 dall'Anfiteatro Fonte Mazzola per concludersi sempre all'ombra del gigante. Non mancherà, ovviamente, il momento conviviale a conclusione dello sforzo fisico. Per le vie del Borgo di Peccioli, infatti, otto attività commerciali metteranno a disposizione dei piatti tipici della nostra tradizione ripetendo il fortunato format, già sperimentato lo scorso anno, del “Pranzo Senza Tempo”. Per gli iscritti alla gara o pedalata in mountain bike, oltre ai gadget in omaggio e un capo tecnico come premi di partecipazione, il pranzo sarà gratuito. Ma l'iniziativa sarà, ovviamente, aperta a ogni tipo di commensale. Che, in qualche modo, avrà la possibilità di effettuare un pranzo itinerante per le vie del borgo e recuperare i piatti scelti.

La manifestazione, che per la prima volta si snoda su una due giorni, avrà anche una nuova e inedita possibilità di restare a contatto con la natura. Per chi vorrà passare notte e alba lungo il percorso, pernottando in tenda, il Sistema Peccioli ha messo a disposizione delle piazzole nel magnifico contesto delle Serre. Ci sarà anche un bus navetta a disposizione per collegare, sia alla sera che al mattino, la zona delle piazzole con l'Anfiteatro Fonte Mazzola luogo di partenza di entrambi gli eventi. Piazzola che non avrà costo, con possibilità, la mattina del 12 giugno, di fare colazione nella struttura Trasparenze. Info, dettagli e regolamento su www.nottedeigiganti.com .

Fonte: Comune di Peccioli