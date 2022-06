Scuola, a San Miniato il bando 'Per realizzare un sogno'

E' stato pubblicato il Bando annuale 2022 per l'assegnazione di 30 borse di studio "PER REALIZZARE UN SOGNO", riservate a studenti di San Miniato e di Sonnino che superino con merito l' esame di licenza media, si iscrivano al primo anno delle scuole medie superiori e proseguano poi gli studi fino all'università. Il tutto, secondo i requisiti di merito e reddito previsti nel bando. 15.000 euro, messi in palio annualmente, per premiare il merito scolastico degli studenti dei nostri territori, come impiego delle risorse provenienti da donazioni e dal 5xmille di tanti sostenitori, che ringraziamo. Altre due borse di studio, a San Miniato, in ricordo di Katiuscia Mariani saranno destinate a due migliori diplomati dell'Istituto Cattaneo che si iscrivano all'università e altre quattro, a Sonnino, in ricordo di Stefania Gasbarrone per diplomati del Liceo Grassi. Quest'anno aggiungeremo altre due borse con i fondi raccolti dalle offerte del libro-ricordo di Gianluca Bertini, ex assessore e imprenditore molto apprezzato e vicino alle nostre iniziative. Le domande, secondo il modello stabilito scaricabile dal sito www.nelsorrisodivaleria.org e con i documenti allegati, scadono il 30 Settembre e vanno inviate per e-mail a info@nelsorrisodivaleria.org oppure presentate presso le sedi dell'Associazione o all'URP del Comune di San Miniato.

Fonte: Ufficio Stampa