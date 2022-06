Da Bahia Blanca a Siena, dottoressa argentina si specializzerà a Le Scotte

Proseguono gli scambi formativi e la collaborazione internazionale tra l’Aou Senese e prestigiosi ospedali internazionali. Arriva alle Scotte infatti una nuova dottoressa argentina, Maria del Rosario Lenta, proveniente dall’Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero”, a Bahia Blanca, in Argentina. Specializzata in clinica medica e medicina interna con laurea in scienze umane e sociali, ha chiesto e ottenuto di poter frequentare due mesi di formazione e specializzazione all’ospedale di Siena, tramite l’Ufficio Rapporti Internazionali dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Tutore del tirocinio è il dottor Giovanni Bova, direttore del Pronto Soccorso delle Scotte. «Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta della dottoressa Lenta che frequenterà il nostro ospedale nei mesi di giugno e luglio – ha spiegato il dottor Bova -. Obiettivo del tirocinio è farle acquisire nuove conoscenze teoriche nella cura dei pazienti nell’ambito del servizio di emergenza-urgenza, ampliare le sue capacità di gestione dell’osservazione breve intensiva e condividere esperienze pratiche di clinica medica».

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa