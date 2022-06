Amazon, revocato lo sciopero a Pisa

E' stato revocato lo sciopero indetto per oggi da Filt-Cgil e Uiltrasporti nelle aziende di Pisa che forniscono il servizio di consegna per conto di Amazon (circa 250 le persone occupate). Naturalmente è revocato anche il presidio che si sarebbe dovuto tenere sempre oggi dalle 8 alle 17 in via Enrica Calabresi 18 a Montacchiello (Pisa) contestualmente allo sciopero.

"A seguito di una interlocuzione avuta con le aziende - spiegano i sindacati - in cui le stesse hanno manifestato consapevolezza che esistono criticità e dato disponibilità a confrontarsi per trovare soluzioni concrete alle problematiche alla base della proclamazione di sciopero e all’impegno a calendarizzare nei prossimi giorni un incontro"

I motivi alla base della proclamazione dello sciopero erano i carichi di lavoro eccessivi e trattamenti economici non conformi a quanto previsto dal contratto nazionale. Adesso si attende l'esito dell'incontro con le aziende per superare le criticità.

Fonte: Ufficio Stampa