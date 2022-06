Due appuntamenti per i Campus Estivi 2022 Musei di Empoli

Tutto pronto per i Campus Estivi 2022 Musei di Empoli. Due gli appuntamenti da non perdere per bambini da 6 a 11 anni di età, nel segno della cultura e del divertimento. Occasioni per conoscere l'arte, la storia e tante attività a esse legate.

Il primo è "Il mestiere dell'archeologo", in programma dal 20 al 24 giugno e dal 4 all'8 luglio 2022. Si tratta di un campus interattivo in cui i partecipanti vestiranno i panni dell'archeologo utilizzando tutti gli strumenti del mestiere. I novelli archeologi si cimenteranno in uno scavo simulato nel saggio attrezzato al Parco di Serravalle: avranno così la possibilità di sperimentare che cosa significa riportare alla luce i vari reperti. Non solo. Facendo uso degli strumenti del mestiere, entreranno in contatto con le varie fasi della ricerca archeologica.

"Wow! Empoli in fumetto" è invece la proposta in programma dal 5 al 9 settembre 2022. Al centro dell'iniziativa, la stesura di uno speciale fumetto: farà da filo conduttore alle cinque giornate del campus che si propone come un viaggio nel patrimonio culturale empolese. Un'esperienza che porterà alla scoperta di luoghi, personaggi e avvenimenti. Nei musei come in città, di fatto, basta cogliere un dettaglio inconsueto per trovarsi catapultati dentro storie strabilianti che ci parlano di passato ma anche di futuro.

I Campus estivi si svolgeranno dalle 8.30 alle 13, il luogo di ritrovo è il Museo del Vetro in via Ridolfi, 70. Il costo di partecipazione settimanale è di 50 euro a bambino, con sconto 10 per cento per i soci Unicoop Firenze.

Per partecipare, la prenotazione è obbligatoria entro il 5 giugno 2022 per i campus di giugno e luglio oppure entro il 31 agosto 2022 per quello di settembre. Info e prenotazioni chiamando lo 0571.76714 o scrivendo a empolimusei@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa