Fratelli d'Italia Ponsacco, il ritrovo del partito per la festa della Repubblica

In un ampio spazio verde un centinaio di persone hanno partecipato alla manifestazione pubblica, domenica 2 giugno 2022, del Circolo Fratelli d'Italia Ponsacco.

"Un grande successo politico senza precedenti - dice il coordinatore comunale FdI Ponsacco Mario di Candia - che ricordando con orgoglio le tappe della crescita politica del nostro partito ha affrontato i temi della politica generale e del prossimo referendum del 12 giugno".

Presenti alla festa della sezione di FdI Ponsacco Giuseppe Ruggero, dirigente provinciale, Marco Rusconi presidente provinciale, Matteo Arcenni responsabile prov.le dell'organizzazione, Raffaele Latrofa assessore ai lavori pubblici del comune di Pisa, Giacomo Citi coordinatore della Valdera, Matteo Bagnoli consigliere comunale, Matteo Becherini di Gioventù Nazionale Pontedera Valdera.

La serata è stata allietata anche da un complesso musicale e da una cena a base di prodotti locali. Ha chiuso la serata il dottor Giuseppe Ruggiero ringraziando tutti i partecipanti e ricordando che il 2 giugno è la festa nazionale della Repubblica e anche la data che annualmente festeggerà il locale circolo di Ponsacco.

In questa occasione Fratelli d'Italia ha rilanciato la sua storica battaglia per chiedere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica perché la sovranità appartiene al popolo e non ai giochi di palazzo. È questa la terza repubblica che vogliamo per il futuro dell'Italia.