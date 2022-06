Alvini superstar: il fucecchiese in A sarà alla Cremonese

Massimiliano Alvini si scrive con la A maiuscola. Non solo per le regole grammaticali, ovviamente, ma anche perché il tecnico originario di Fucecchio è riuscito a centrare la Serie A.

La Cremonese ha lasciato il suo allenatore Pecchia (passato ora al Parma dopo la promozione) e, per il ritorno in massima serie, ha deciso di puntare su Alvini. Dopo le esperienze in B al Perugia e alla Reggiana, per il fucecchiese è tempo di andare finalmente tra i grandi.

Manca solo l'ufficialità per Alvini, che in questi giorni era stato rivisto proprio nella sua città natale per i giorni del Palio. Purtroppo la contrada della Ferruzza, come il suo Perugia, è giunto in finale senza però conquistare il Cencio.

Esulta dunque Fucecchio per Alvini ma anche Ponte a Egola, perché il mister ha esordito tra i professionisti col Tuttocuoio, portato in C dopo una cavalcata fantastica.

E adesso non rimane che vederlo a San Siro o all'Olimpico, contro la Juventus o contro la Fiorentina. In bocca al lupo a mister Alvini.