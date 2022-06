Gran finale per il Teatro d'Incanti a Castelfiorentino

Si preannuncia il gran finale per In/Canti e Banchi, festival della magia open air, che domenica 5 giugno vedrà protagonista il mercato e una sequenza di spettacoli, gag e azioni di improvvisazione teatrale a cura delle compagnie locali (negozi aperti, ingresso gratuito). Si comincia al mattino in Piazza Gramsci con l’apertura alle 9.00 del mercato di artigianato, vintage, arte, dischi, libri, piante (a cura di Pettinato), mentre in Piazza Cavour (dalle 10.30) ci sarà lo stand della trippa, con possibilità di gustare sul posto oppure anche da asporto il piatto tipico di Castelfiorentino e il panino con il lampredotto.

Nel pomeriggio, il festival porterà la magia nelle vie, nelle piazze e nei vicoli del centro storico alto con un programma coordinato da TeatroCastello dal titolo “la magia del cinema” in tutte le sue sfaccettature: dalla danza alla recitazione alla musica.

Il primo appuntamento è previsto alle 15.30 ai giardini ex arena (via XX settembre) con lo spettacolo della Compagnia “Il Cerchio di Gesso” dal titolo “Il mago fascinorum”; a seguire (ore 17.00) in Via Tilli un evento divenuto ormai un “classico” di “In/Canti e Banchi”, ovvero le “Chiassate alle finestre” (sempre della Compagnia “Il Cerchio di Gesso”) che avranno come tema “Il coniglio del cilindro”. Alle 17.30 la compagnia Gat teatro presenta ai giardini ex arena “Radici”, incentrato sull’orgoglio per la propria identità, la propria storia e le proprie tradizioni, mentre 19.00, in Piazza delle Stanze Operaie si svolgerà “La magia del cinema” con TeatroCastello, Passi di Luce, Accademia di Danza di Certaldo, Scuola di Musica di Castelfiorentino.

In un'epoca segnata dal sentimento predominante della paura, un gruppo di bambini - guidati da Alice - andranno alla ricerca del paese delle meraviglie, perché tornare a meravigliarsi è il miglior antidoto alla paura. Lì incontreranno il Cappellaio Matto che diventerà una sorta di mago e porterà i bambini a provare nuovamente meraviglia, nel fantastico e magico mondo del cinema

Sempre di domenica si potranno visitare le mostre: “Fashion Day 2022” in Via Tilli (sala 1) a cura del Gruppo fotografico Giglio Rosso, “C’era una volta Castello” in corso Matteotti a cura di “Sei di Castelfiorentino se…” e le installazioni all’aperto realizzate dagli studenti dell’Istituto “F. Enriques” e dalla scuola secondaria di primo grado “Bacci Ridolfi” a cura di Associazione Cetra e Atelier Dall’Osso.

In Canti e Banchi è promosso dal Comune di Castelfiorentino (direzione artistica Terzostudio) in collaborazione con numerose associazioni. Sponsor della manifestazione: “Banca Cambiano 1884, Toscana Energia, Unicoop Firenze, FC Cornici, Locci Agricoltura.

Per informazioni dettagliate sul programma e gli orari degli spettacoli (che si consiglia di consultare): www.incantiebanchi.it; www.comune.castelfiorentino.fi.it; e la pagina facebook dedicata.

