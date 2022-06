Infermiere spiate a Empoli, da Metrocittà: "Autentica violenza"

Angela Bagni, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alle Pari opportunità esprime piena solidarietà alle dipendenti dell'ospedale di Empoli spiate con una telecamera negli spogliatoi: "E' stato un gesto di autentica violenza - commenta Bagni - che dimostra ancora una volta come certi elementi della società si ostinino a vedere e trattare le donne come oggetti".

Nel caso specifico "sono stati disprezzati l'intimità e il diritto alla riservatezza proprio nel momento in cui le dipendenti si apprestavano a iniziare o a terminare il proprio turno di lavoro in sanità, un settore cruciale al quale chiunque, e dunque anche chi ha compiuto questo gesto ripetuto di violenza, può rivolgersi: fermo restando che il gesto avrebbe avuto la stessa gravità se fosse stato compiuto ai danni di qualsiasi altra categoria di lavoratrici, in questa forma va a toccare il cuore dei servizi rivolti alla collettività e questo sottolinea la gravità di quanto accaduto".

"Non vogliamo - conclude Bagni - che episodi simili si ripetano nel territorio metropolitano e per questo siamo ancora più determinati nell'educare i cittadini al rispetto delle differenze, della parità di genere, dell'integrità delle persone".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa