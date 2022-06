La classe del 1981 dona alle Scotte oggetti per la terapia intensiva neonatale

Bel gesto di generosità nei confronti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese da parte di un gruppo di ragazzi senesi, classe 1981. Dalla cena di festeggiamento per i loro 40 anni è partita una raccolta fondi che ha portato a una doppia donazione: a beneficiare del gesto la UOP Professioni Sanitarie Riabilitative, diretta dalla dottoressa Sabrina Taddei, e la UOC Terapia Intensiva Neonatale (TIN), diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, che hanno ricevuto materiale, strumenti e oggetti destinati alla palestra dell’età evolutiva e alla TIN, che consentiranno di migliorare la presa in carico e il comfort dei piccoli pazienti delle Scotte. A ricevere i doni le dottoresse Taddei e Tomasini che, insieme al personale delle rispettive unità operative, hanno ringraziato la classe del 1981 per la dimostrazione di affetto e generosità nei confronti dell’ospedale della città.

Fonte: Aou Senese