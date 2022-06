La città di Vinci piange nella festività del 2 giugno la notaia Marianna Orlando, da 40 anni residente in zona con studio a Sovigliana.

La 71enne era a Marina di Camerota, nel Cilento, quando ha accusato un malore durante un bagno nelle acque della località balneare dove era in vacanza per alcuni giorni. Per lei non c'è stato niente da fare.

I funerali si terranno oggi pomeriggio a Morigerati, piccolo comune del Cilento, nella frazione di Sicilì.