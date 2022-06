Mostra del Tartufo Nero di San Miniato, le info utili

Poche ore al via della prima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di San Miniato, in programma domenica 5 giugno. Il progetto – nato nelle stanze di Fondazione San Miniato Promozione ma con la collaborazione dell’amministrazione comunale e dei portatori d'interesse locali – è stato già avviato a marzo, riscoprendo la Mostra del Tartufo Marzuolo che del borgo di Cigoli è tradizione imprescindibile. Un po’ di info di servizio per arrivare nel centro storico: è possibile parcheggiare gratis al parcheggio di Fonti alle Fate, dove una navetta conduce i visitatori gratuitamente nell’area della mostra. La navetta rispetterà i seguenti orari: dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21. Stalli bianchi non a pagamento saranno a disposizione anche a Palazzo Grifoni e in piazza Dante. Dopo il taglio del nastro alle 10, la Mostra Mercato prevedrà – con base in piazza del Popolo – cooking show e degustazioni, visite guidate, cacce al tesoro e dimostrazioni di cerca e cavatura del tartufo (per le visite guidate e la caccia al tesoro contattare il numero 057142745 o la mail ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it). Nella stessa giornata – ai vicini Loggiati di San Domenico – andrà in scena il tradizionale mercatino dell’antiquariato e del piccolo artigianato. Appuntamento dalle 10 alle 20: sarà possibile apprezzare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato; tra mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno, ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le passioni.

Fonte: San Miniato Promozione - Ufficio stampa