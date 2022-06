Multe al semaforo di Lazzeretto, il post di Rossetti: "Il sindaco non può togliere le contravvenzioni"

La questione delle multe fioccate al rilevatore del semaforo di Lazzeretto, frazione di Cerreto Guidi, sembra essere diventata di vitale importanza. Tanto che dopo uno scarno comunicato dall'amministrazione comunale, la sindaca Simona Rossetti è voluta tornare sulla faccenda con un lungo post su Facebook. In sintesi ecco quello che ha riferito, con la promessa che in alcuni giorni la faccenda possa avere una svolta per tutto.

"In questo caso specifico abbiamo un incrocio dove sono state messe delle telecamere in ogni direzione, secondo un progetto deliberato dall’Unione dei comuni per ogni comune che avesse incrocio con semaforo.

Nelle ultime settimane solo dalla telecamera dalla parte di Lazzeretto è stato rilevato un numero considerevole di infrazioni.

Non si discute che al semaforo rosso ci si debba fermare e su questo credo e spero che nessuno abbia dei dubbi. Allora cosa c’è lì di diverso dalle altre direzioni?

Molti cittadini sostengono di aver proseguito al secondo semaforo (quello all’altezza della Chiesina) che è a pochi metri, e, con il verde a questo secondo semaforo, hanno svoltato a destra in direzione Stabbia, per una consuetudine acquisita da anni. Questo ha portato ad accumulare più multe per uno stesso comportamento.

Sono questi gli elementi di una vicenda che sto seguendo attivamente da giorni coinvolgendo i soggetti tecnici che a vario titolo hanno le competenze. Perché una cosa spero sia chiara: il sindaco non può togliere le contravvenzioni al codice della strada, codice che deve essere rispettato.

Però credo che un sindaco debba spaccare sempre il capello in mille pezzi in ascolto dei suoi cittadini, anche questa volta, come ho sempre fatto e valutare ogni azione legittima che può essere messa in campo in questa situazione. Quando si dice mettere la testa e il cuore, ebbene per me vale anche in questi casi.

Spero nel giro di qualche altro giorno di aver acquisito tutti gli elementi necessari per poi riferire ai cittadini. Questo può richiedere un po’ di tempo, ma credo che sia un modo serio di affrontare le questioni".