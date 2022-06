Omicidio Ciatti, ceceno condannato per omicidio volontario

Condannato per omicidio volontario Rassoul Bissoultanov, il ceceno che partecipò al pestaggio in cui morì il 22enne di Scandicci Niccolò Ciatti, nell'agosto del 2017 a Lloret de Mar. La giuria popolare del Tribunale provinciale di Girona, dove si è tenuto il processo, ha stabilito che il calcio sferrato al giovane voleva uccidere e al termine della camera di consiglio il ceceno è stato condannato, come riferito dal legale della famiglia Agnese Usai.

Adesso sarà il giudice, in un secondo momento, a stabilire l'entità della pena: chiesti dall'accusa 24 anni di condanna e 9 di libertà vigilata avanzata. È stato invece assolto l'amico di Bissoultanov.