Riprendono i centri estivi 'La Calamita Summer Camp'

Tra pochi giorni, al termine della scuola, in piazza d’Acquisto, riprenderanno i centri estivi “La Calamita Summer Camp”. Durante la prossima estate, il Centro di Aggregazione accoglierà bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17.00 per trascorrere il tempo all’insegna dello svago, di una buona compagnia e della crescita personale. I ragazzi saranno seguiti da personale qualificato e con esperienza pluriennale nei servizi educativi, in modo da coniugare le esigenze ricreative dei ragazzi stessi a conclusione di un anno faticoso e ricco di impegni e la necessità di educarli alla consapevolezza di sé, al rispetto delle regole e alla valorizzazione dell’altro. Come già accaduto negli anni precedenti, anche nelle prossime settimane, i centri estivi de La Calamita odv, si contraddistingueranno per il vasto ventaglio di attività proposte: laboratori di arte e creatività, giochi di movimento, pesca, tiro con l’arco, uscite a cavallo, giochi d’acqua ed escursioni sul territorio arricchiranno lo spirito di divertimento ed il desiderio del semplice stare insieme dei ragazzi. Nel pomeriggio verrà poi data la possibilità di svolgere i compiti scolastici ed esercitarsi nel potenziamento didattico, all’interno di uno spazio pedagogico guidato da tutor dell’apprendimento.

Per info ed iscrizioni, contattare i seguenti recapiti telefonici: 0571261382 oppure 3664121229.

Fonte: La Calamita - Ufficio stampa