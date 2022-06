Nasconde lo shaboo nelle cornici, 46enne in manette

Nascondeva la droga nelle cornici portafoto, con tanto di fotografia inserita. Un 46enne di origini cinesi e irregolare in Italia è stato denunciato a Prato. Il valore dello stupefacente (in questo caso shaboo) era di 36mila euro.

I carabinieri ritengono che le dosi di stupefacente fossero destinate ai giocatori delle sale di Prato, connazionali dell'arrestato. Inoltre, come altri suoi connazionali spacciatori, per gli spostamenti il 46enne, spiega l'Arma, "utilizzava il sistema d'auto di piazza abusivo cinese" di Prato "avendo cura di non usare mai sempre lo stesso taxi".

Sono in corso indagini per risalire al vertice della filiera dello stupefacente.