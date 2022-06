'Sport in piazza' a Certaldo con le squadre cittadine

Indeciso su quale sia il tuo sport preferito o su quale disciplina faccia più al caso tuo? "Sport in piazza" è l'occasione giusta per mettersi alla prova, sperimentando le varie attività e ascoltando consigli e indicazioni di atleti e istruttori. L'appuntamento con l'iniziativa organizzata dal Comune di Certaldo è per sabato 4 giugno 2022, a partire dalle ore 15.30: via Due Giugno, piazza Boccaccio e piazza della Libertà, nel cuore del centro del paese, diventeranno vere e proprie palestre a cielo aperto dove fare tappa, in maniera libera e gratuita, indossando magari abbigliamento comodo e scarpe sportive di ordinanza.

Unico requisito per poter partecipare al pomeriggio di sport e divertimento, avere almeno cinque anni di età. Ad attendere bambine e bambini, ragazze e ragazzi ma anche, perché no, adulti in cerca dello sport più adatto alle proprie passioni e alle proprie attitudine fisiche, ci saranno ben undici società attive a Certaldo e in Valdelsa: spazio all'Ap Pallavolo Certaldo, all'APP Certaldo Ginnastica Artistica, Arcieri certaldesi, Asd Calcio Certaldo, Asd Tennis Certaldo, Associazione Nuoto Certaldo, Certaldo Basket, CKS Karate Certaldo, Gambassi Rugby, Pallanuoto Certaldo e alla scuola di danza Associazione Polis.

Un'occasione da non perdere per trascorrere qualche ora all'aria aperta, per conoscere i tanti volti dello sport certaldese e non solo.

Fonte: Comune di Certaldo