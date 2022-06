Un 'Vitruvigno' per Jovanotti, il cantautore ringrazia la primaria di Vinci sui social

"Dal Paese del Genio proveniamo e un Jova Vitruviano ti portiamo!". Questa è la scritta di uno striscione speciale, realizzato dai piccoli studenti della primaria di Vinci con la collaborazione dell'artista Alessio Vignozzi, in arte Vigno, finito proprio nelle mani del celebre cantautore. La spiritosa rivisitazione dell'Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci in Jovanotti è stata ricevuta dal cantante, che su TikTok ha condiviso un video ringraziando le classi quinte della primaria del Comprensivo di Vinci per il regalo.

L'idea è partita grazie ad una gita della scuola a Cortona, patria e residenza di Jovanotti. Così Vigno ha dato il suo contributo al pensiero dei giovanissimi, realizzando l'opera e donandola alla scuola per completare l'originale striscione. Non è il primo 'Vitruvigno' creato dall'artista, ma quello dedicato a Jovanotti fa parte di una lunga serie basata su personaggi pubblici, reinterpretati a partire dal disegno di Leonardo Da Vinci in chiave ironica, e battezzati con un nome che evoca la fusione dell'autore Vigno e dell'Uomo Vitruviano. 'Vitruvigno', appunto.

Questo in particolare che omaggia Lorenzo Cherubini lo vede ovviamente raffigurato con quattro gambe e quattro braccia, come nell'originale studio delle proporzioni, abbinate al tratto caricaturale che già di per sé fa sorridere e lo stile del cantante, pantaloncini a stelle e strisce come la bandiera degli Stati Uniti d'America, ricci sotto al cappellino e un gran sorriso tra baffi e barba.

Il video del cantante, che ha ringraziato gli alunni per il dono, ha suscitato gioia e stupore a Vinci. "Vedere un mio Vitruvigno nelle mani di Lorenzo Jovanotti fa uno strano effetto, mi ha colto di sorpresa!" scrive Vigno su facebook. Un feedback inaspettato e "pazzesco", come recita il fumetto del Vitruvigno Jova: "Leonardo è pazzesco".