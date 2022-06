Da Lazzeretto alla Roma, Federico Guidi allenerà la Primavera giallorossa

La Roma cambia allenatore della Primavera e ne sceglie uno di Cerreto Guidi, o meglio, di Lazzeretto. Federico Guidi allenerà la squadra giovanile dei giallorossi dopo il regno di Alberto De Rossi.

Guidi arriva dall'esperienza in Serie C col Teramo, era seguito da molte società in C ma è ufficiale il suo approdo alla Roma Primavera. Per quella parte di Empolese Valdelsa è la seconda bella notizia in poche ore dopo Alvini alla Cremonese. L'annuncio di Guidi arriva dal club capitolino.

“Vorrei ringraziare Vincenzo Vergine, Tiago Pinto e tutta la Società per la fiducia che mi è stata accordata - ha detto Guidi -. Entrare nel mondo Roma rappresenta per me una fortissima emozione. Sarà una grande responsabilità lavorare nel settore giovanile giallorosso, per proiettare nel calcio professionistico quanti più calciatori possibili”.

Federico Guidi è nato a Firenze il 23 dicembre 1976 ma è cresciuto a Lazzeretto, casa sua dove lo conoscono tutti e dove è stato tesserato per anni anche come calciatore con la squadra amatoriale locale. A Roma è arrivato dopo una trafila lunghissima e una carriera che in molte circostanze gli ha fatto ricevere il plauso degli addetti ai lavori.

Ha esordito giovanissimo con la Polisportiva Montalbano, da lì è passato all'Empoli dove ha iniziato a allenare i ragazzi nel calcio a 11 ed è arrivato in finale Scudetto coi Giovanissimi. Nel 2004 ecco il salto alla Fiorentina coi Giovanissimi Nazionali, con cui nel 2010-11 vince lo Scudetto e si prende un riconoscimento dal Comune di Cerreto Guidi.

Importantissima la parentesi con la Fiorentina Primavera, con cui approda alla finale Scudetto. Poi l'Italia Under 20, l'esordio tra i professionisti a Gubbio, l'esperienza alla Casertana e infine il Teramo. Da Lazzeretto ne ha fatta tantissima di strada, ora vuole stupire come erede di De Rossi, reduce da una finale Scudetto persa.