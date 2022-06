IC Sacchetti vince al Rally Matematico Transalpino

Il 28 maggio, a Siena, si sono svolte le finali della 29esima edizione del Rally Matematico Transalpino, e la classe 3B della Scuola Secondaria di I grado dell'I.C. Sacchetti di San Miniato sì è classificata prima nella propria categoria che vedeva confrontarsi le classi terze.

Il Rally Matematico Transalpino è organizzato a livello internazionale dalla Associazione Rally Matematico Transalpino, un'associazione culturale il cui obiettivo è promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l'apprendimento e l'insegnamento della matematica tramite un confronto tra classi.

L'aspetto più bello di questa competizione è che non premia il singolo, ma il lavoro di gruppo. L'ARMT Siena organizza e coordina per tutta la Toscana la gara, le cui finali sono a livello regionale. Hanno partecipato circa 400 classi, con due prove preselettive, divise tra le varie categorie. Tra queste sono state selezionate tre finaliste per categoria.