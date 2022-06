6sicuro.it: il comparatore online che confronta assicurazioni si conferma punto di riferimento degli utenti

Per scegliere una polizza assicurativa, molti si affidano al web e in particolar modo a dei siti che consentono di comparare tra loro diverse realtà nelle differenti tipologie: assicurazioni su veicoli, viaggi, casa e anche mediche.

Più il portale individua le compagnie migliori e variegate, maggiormente si potrà spaziare con la scelta finale, avendo a disposizione una gamma completa di proposte tutte valide.

Per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, confronta le assicurazioni su 6sicuro, sito comparatore con oltre 20 anni di esperienza nel settore, che consente anche di richiedere un preventivo online gratuito, così da conoscere le offerte delle migliori agenzie assicurative presenti sul mercato.

Confronto assicurazioni: le polizze da passare in rassegna su 6sicuro.it

Tra le varie tipologie di assicurazione di cui si occupa il portale 6sicuro.it vi è, ovviamente, quella che riguarda i veicoli: auto, moto, e mezzi commerciali.

La RC obbligatoria può essere modulata non solo verificando le offerte di base, ma anche aggiungendo le coperture accessorie, ricordando che alcune possono far lievitare il costo finale in maniera più determinante di altre: è il caso della polizza kasko che, in ogni categoria di mezzo, risarcisce anche il guidatore da danni cagionati da lui stesso e che si adotta soprattutto in caso di neopatentati o mezzi particolarmente costosi.

In molti casi viene proposta una formula completa di risarcimento diretto, ovvero che viene erogato direttamente dalla propria assicurazione senza attendere quella della controparte coinvolta.

Un altro confronto molto cliccato riguarda le assicurazioni sulla vita, che possono essere cosiddette caso morte ma anche caso vita, riferite a evento avverso del capofamiglia o a malattia che lo renda, in maniera temporanea o permanente, inabile al lavoro. In ogni formula vi sono parametri da poter modulare, come l'assistenza medica o la possibilità di accendere la polizza fin da giovani usufruendo di un premio dal prezzo bloccato e conveniente.

Che si tratti di lavoro o di piacere, il viaggio è un altro momento in cui la serenità è fondamentale: si può trattare di dover chiedere un risarcimento che riguarda una cancellazione o la perdita del bagaglio, o qualsivoglia problematica legata a ritardi o soggiorni interrotti. Vi sono anche indennizzi legati alla sfera medica e al rimpatrio.

Infine, sul portale di 6sicuro è anche possibile confrontare polizze concernenti infortuni, in casa o sul lavoro e persino nel tempo libero e l'abitazione stessa, rispetto a danni provocati da guasti, eventi naturali e che coinvolgano oggetti e persone anche non conviventi o vicine di casa.

Come funziona il confronto assicurazioni su 6sicuro.it

Per un confronto assicurazioni su 6sicuro.it occorre inserire semplici dati specifici, al fine di avere il preventivo più aderente e poterlo paragonare agli altri.

Ad esempio, per i veicoli possono fare la differenza la classe di merito, l'età, persino la tipologia di mestiere e la città in cui si vive. Una guida libera e rivolta a più membri della stessa famiglia può richiedere una copertura più costosa, mentre una esclusiva consente già una maggior convenienza.

Nelle assicurazioni sulla vita saranno determinanti l'età e lo stile di vita: i preventivi da confrontare cambiano anche di molto se vi sono fattori di rischio importanti o se si desidera una copertura totale molto alta. Il discorso è similare per le assicurazioni che riguardano gli infortuni, che se estesi oltre la vita quotidiana anche a lavoro e tempo libero possono essere molto diversi.

Infine, per quanto riguarda i viaggi, occorre decidere preventivamente se assicurarsi solo per l'eventuale smarrimento dei bagagli o anche per la rinuncia o la cancellazione del viaggio, magari cagionata da malattia improvvisa o da un semplice sciopero. Nella comparazione, infine, si possono inserire anche altri membri della famiglia.