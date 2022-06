Variazione di bilancio, a San Miniato fondi per scuole e strade

Con 10 voti favorevoli (PD, Uniti si può e Riformisti per San Miniato), 1 astenuto (Italia Viva) e 5 contrari (Forza Italia, Lega San Miniato e Comitato Cambiamenti), il 30 maggio il consiglio comunale di San Miniato ha approvato un’importante variazione di bilancio da circa 3,5 milioni di euro per l'utilizzo dell'avanzo 2021. "Si tratta di una cifra che comprende una serie di contributi regionali e statali a favore dell’Ente, come i circa 300mila euro del residuo dei fondi statali degli anni 2020 e 2021 per l'emergenza sanitaria, finanziamenti ridistribuiti per realizzare una serie di interventi che interessano, per la maggior parte, l'ambito scolastico, come ad esempio il contratto del servizio infanzia (115mila euro), l'imbiancatura della scuola secondaria di San Miniato Basso (105mila euro) e della primaria di La Scala (42mila euro), oltre alla sanificazione degli scuolabus (12mila euro) - spiega il sindaco Simone Giglioli che ha la delega al bilancio -. A questi sono da aggiungere i circa 3,3 milioni di euro di avanzo 2021 per i quali abbiamo scelto di finanziare interventi sulla base di alcuni criteri di priorità".

La fetta più ampia ha riguardato la realizzazione della nuova scuola di Ponte a Elsa con 1,3 milioni di euro, cifra che va in aggiunta al finanziamento statale (3,1 milioni di euro con risorse del PNRR), necessaria a compensare il rialzo dei prezzi (+28,8%) e a mantenere invariato il cronoprogramma, poi la riqualificazione di via Pestalozzi a San Miniato Basso (550mila euro), un intervento sollecitato e non più rinviabile, che va incontro alle richieste di molti cittadini. Un altro intervento riguarda la realizzazione dell'impianto di sollevamento a San Donato con oltre 250mila euro di investimento, uno stanziamento oggi possibile perché il Comune è tornato in possesso dell'area, andando così a migliorare l'assetto idro-geologico della frazione. Risorse anche per l'efficientamento della scuola elementare di Ponte a Egola (156mila euro), cifra che si aggiunge al finanziamento della Regione Toscana (579mila euro) e che consente di arrivare al completamento dell'efficientamento della scuola e della palestra, per la manutenzione straordinaria degli alloggi sociali (150mila euro) con lo stanziamento di una quota di intervento alla lotta all'emergenza abitativa e agli sfratti, per la valorizzazione degli scavi archeologici di San Genesio a Ponte a Elsa (80mila euro) e gli acquisti per arredi e strumentazioni del museo (50mila euro), oltre ai 70mila euro di acquisto degli arredi delle biblioteche comunali, ai 60mila euro stanziati per la realizzazione del nuovo argine a Ponte a Egola e ai 60mila euro destinati alla manutenzione degli impianti sportivi comunali.

"Abbiamo applicato un avanzo importante, generato da una buona amministrazione e da un bilancio sano e in ordine - dichiara il sindaco -. Arrivare all’approvazione di questa variazione in un anno dove si inizia ad intravedere la ripartenza, ci permette di restituire la priorità ad interventi che sono molto importanti per il nostro territorio, lavori che contiamo di far partire con tempestività. Per quanto riguarda la scuola di Ponte a Elsa, uno dei lavori più attesi, gli incrementi dei prezzi ci hanno costretto ad aumentare il budget per poter mantenere invariato il cronoprogramma che ci eravamo posti; è chiaro che, poiché si tratta di un'opera interamente finanziata dallo Stato, inserita all'interno del PNRR, auspichiamo il ristoro da parte del Governo anche su quanto ulteriormente stanziato dal Comune. Con questa operazione non verrà comunque applicato tutto l'avanzo: 500mila euro verranno impiegati per l'aumento dei costi delle utenze (gas e luce), un fenomeno che sta colpendo tutti e che ha visto un rialzo in bolletta anche del 50% - e conclude -. Abbiamo garantito la salute finanziaria del nostro Ente e, al tempo stesso, abbiamo messo in cantiere una serie azioni che ci consentono di restare al passo con i tempi”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa