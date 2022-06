Case a Empoli, le più richieste sono con giardino

Il mattone torna ad attrarre, sia per quanti sono alla ricerca di una soluzione abitativa più confortevole, dopo l’esperienza della pandemia, sia per gli investitori. Anche l’empolese risente di questo ritorno di attenzione verso il settore, come conferma l’agenzia ReMax Ideale nella sua nuova sede di piazza don Minzoni a Empoli.

“Le transazioni sono in aumento del 10% circa in questi primi mesi del 2022, sia come numeri che come valori, specialmente - spiega Angelo Mirabelli - se si tratta di abitazioni indipendenti dotate di giardino, che appaiono le più richieste. In questo caso di parla di aumenti di prezzo che raggiungono il 10% rispetto al 2021, mentre per le soluzioni condominiali l’aumento si aggira sul 2/3%. Sono molte le famiglie che anche come conseguenza della pandemia si sono messe alla ricerca di abitazioni più grandi, dove magari ricavare anche uno spazio lavoro, soprattutto se dotate di uno spazio verde che viene visto come un elemento di notevole rilievo. Si tratta di conciliare la domanda con l’offerta, perché è chiaro che queste soluzioni trovano immediata attenzione e la compravendita per questi casi può anche avvenire in tempi molto brevi. Empoli poi in generale è tornata ad essere zona di interesse, così come il suo hinterland”.

In Italia ReMax conta 500 agenzie immobiliari e 5000 consulenti immobiliari.