Elezioni Pistoia, 73mila al voto in 100 seggi

Sono 73.324 (di cui 38.283 donne e 35.041 uomini) gli elettori pistoiesi chiamati alle urne domenica 12 giugno per le elezioni amministrative che serviranno a rinnovare il consiglio comunale e a scegliere il sindaco. In caso di ballottaggio le elezioni si svolgeranno il 26 giugno. Sempre domenica 12 giugno si voterà anche per i 5 quesiti referendari in materia di giustizia. I 100 seggi dislocati in 34 sedi elettorali comunali resteranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica dopodiché, avranno inizio le operazioni di scrutinio per i quesiti referendari. Per le amministrative lo spoglio partirà lunedì 13 giugno dalle ore 14.

Cosa occorre per votare. Per poter votare il cittadino deve presentare al seggio la propria tessera elettorale, insieme a un documento di identità valido. Chi ha cambiato residenza all'interno del comune di Pistoia, dopo le ultime elezioni, dovrà accertarsi di aver ricevuto il tagliando con l’annotazione della variazione dell’indirizzo e di averlo applicato sulla tessera elettorale. Coloro che non l’avessero ricevuto possono rivolgersi all’ufficio elettorale. Per il rilascio del duplicato della tessera elettorale (per smarrimento, furto, deterioramento, termine degli spazi per le votazioni nella tessera) occorre rivolgersi all’ufficio elettorale.

Aperture ufficio elettorale (via Santa). Nei giorni di venerdì 10 e sabato 11 giugno l’ufficio resterà aperto ininterrottamente dalle 8.15 alle 18, mentre domenica 12 giugno sarà a disposizione dei cittadini per l’intero orario di apertura dei seggi (dalle 7 alle 23) anche per il rilascio delle carte di identità.

Nuovi iscritti nelle liste elettorali, la tessera arriva a casa. Chi viene iscritto nelle liste elettorali per la prima volta (ad esempio chi diventa maggiorenne, chi acquisisce la cittadinanza italiana, chi trasferisce la residenza da un altro Comune) riceve al proprio domicilio la tessera elettorale. In caso di mancato recapito, la tessera rimane in giacenza all'ufficio elettorale (via Santa), dove può essere ritirata negli orari di apertura. Il ritiro potrà essere effettuato personalmente dall'interessato oppure da una persona da lui delegata tramite richiesta scritta.

Servizio di trasporto al seggio per elettori non deambulanti. Gli elettori non deambulanti, privi di autonomo mezzo di trasporto, possono richiedere di essere accompagnati dalla loro residenza o domicilio al più vicino seggio, privo di barriere architettoniche, con successivo ritorno all'abitazione. Il servizio verrà attivato a richiesta e su prenotazione dell'elettore, telefonando dalle 9 alle 13 all’Associazione Arciconfraternita Misericordia di Pistoia al numero 0573 505340.

Ulteriori informazioni sulle procedure di voto e i servizi attivi si può consultare il sito del Comune all’indirizzo www.comune.pistoia.it oppure chiamare il numero 0573/371893 o inviare una mail a ufficioelettorale@comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa