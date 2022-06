Grandi Laghi americani, come visitarli con l’ESTA USA

Tra le regioni americane più visitate e ambite dai turisti di tutto il mondo, quella dei Grandi Laghi americani costituisce certamente una di quelle maggiormente interessanti sotto il profilo naturalistico.

Ma di cosa si tratta? E come visitarla con un ESTA USA?

Dove sono e quali sono i Grandi Laghi americani

Iniziamo subito con il rammentare che i Grandi Laghi sono cinque specchi d’acqua di ampie proporzioni, situati nella zona nord-est, al confine tra Stati Uniti e Canada.

Di questi, quello più esteso è il Lago Superiore, che bagna l’Ontario, il Michigan, il Minnesota e il Wisconsin. La visita a questa zona può partire da Thunder Bay, che si trova in Canada. Fra gli altri posti da non perdere c’è sicuramente il faro di Split Rock, in Minnesota.

In alternativa, ci si può dirigere verso il Lago Michigan, su cui si affaccia Chicago. Tra le mete imperdibili ci sono anche i tour alle birrerie del Wisconsin, con la Miller e Lakefront che possono essere visitate in giornata a Milwaukee. Curiosa e interessante la gita a Fayette Town, una vera e propria città fantasma ora oggetto di ristrutturazione a beneficio dei visitatori.

Per quanto concerne gli altri Grandi Laghi, suggeriamo una visita al Lago Huron: non ci sono grandi città affacciate sulle sue rive, ma non per questo non merita di essere meta ideale di picnic e camminate. Bellissime anche le opportunità conferite dal Lago Erie, su cui sono nate alcune città di grandi dimensioni come Detroit e Cleveland: tante le attrazioni conseguenti sotto il profilo industriale, sportivo e culturale.

Infine, tra i grandi laghi o Great Lakes, troviamo il Lago Ontario, su cui si affaccia una delle più note città canadesi, Toronto. Nella parte statunitense troviamo il grazioso borgo di Oswego.

Come viaggiare negli USA grazie all’ESTA

Per viaggiare negli Stati Uniti è necessario munirsi di un visto o ESTA USA (Electronic System for Travel Authorization). L’ESTA è un’autorizzazione di viaggio elettronica che può essere richiesta da chi ne soddisfa i requisiti e va richiesta prima della partenza al fine di permettere alle autorità di poter eseguire controlli su tutti i viaggiatori e, pertanto, respingere ancor prima del volo gli eventuali individui indesiderati. La maggior parte dei viaggiatori italiani soddisfa i requisiti per l’ESTA.

Dato che l’ESTA ha una lunga validità ed è meno complicato e costoso da richiedere rispetto al visto, la maggior parte dei viaggiatori opta per l’ESTA necessario per gli USA invece di un visto USA.

Quanto dura l’ESTA

Il periodo di validità dell’ESTA USA è pari a due anni dal momento del rilascio. Durante questo periodo è possibile recarsi negli Stati Uniti quante volte si desidera, con una durata del soggiorno che non può comunque superare i 90 giorni consecutivi. All’interno di questo arco temporale il viaggiatore può effettuare anche le tappe intermedie o successive in Canada, in Messico o ai Caraibi.

Ne deriva che se si rende necessario un viaggio più lungo, il soggetto interessato dovrà munirsi di un apposito visto USA.

Ricordiamo inoltre che la validità dell’ESTA è subordinata a quella del passaporto. Pertanto, alla scadenza di questo documento corrisponderà anche il venire meno della validità dell’autorizzazione di viaggio che risulta ad esso collegata.

Quali sono i requisiti per ottenere l’ESTA?

Per ottenere l’ESTA è necessario rispettare tutti i requisiti legati all’utilizzo dell’autorizzazione di viaggio, oltre a tutte le misure di sicurezza stabilite dagli Stati Uniti d’America e, tra di esse, anche quelle sanitarie relative al Covid. Uno dei requisiti per l’ESTA USA è che, all’arrivo negli USA, è necessario dimostrare che si intende lasciare il Paese esibendo un biglietto di ritorno o di transito.

Infine, sottolineiamo che i viaggiatori che sono stati Iran, Iraq, Siria, Corea del Nord, Sudan, Yemen o Somalia dopo il 10 marzo 2011 o hanno posseduto la cittadinanza in uno di questi Paesi, non sono idonei per l’ESTA. Dovranno invece richiedere un visto per gli USA.

Come richiedere l’ESTA USA?

L’ESTA USA può essere richiesto in modalità completamente digitale attraverso siti web specializzati nel disbrigo di queste pratiche. Il costo per l’ottenimento del documento elettronico è di poche decine di euro e la compilazione del modulo di domanda impiegherà solo alcuni minuti del proprio tempo.

I tempi di rilascio del documento digitale sono molto rapidi e, in caso di urgenza, è possibile domandare che la lavorazione della richiesta avvenga con modalità prioritarie. In questo caso non è escluso che si possa ottenere il documento di viaggio anche nella stessa giornata di domanda.