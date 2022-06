Due squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di 2 autobotti sono intervenute, poco dopo le 23, in via Marengo, a Prato, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un fabbricato industriale occupato da una confezione cinese dove, al momento del fatto, non si stava lavorando. Incendio messo rapidamente sotto controllo, intervento concluso alle 1.30 circa. Non si segnalano persone coinvolte. Le cause sono in corso di accertamento