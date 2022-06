Dai cocktail ai dolci al tartufo, San Miniato lo riscopre anche di giugno

Nonostante un caldo “agostano” , la prima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di San Miniato - svoltasi domenica 5 giugno - chiude con un bilancio in attivo. L’iniziativa – che aveva il suo fulcro in piazza del Popolo – si è man mano animata col passare delle ore.

Molto partecipati i cooking show con la conduzione del professore di pasticceria Marco Nebbiai, che hanno registrato il tutto esaurito in ognuna delle tre versioni: il cocktail al tartufo del barman del "Sombrero" e di "Nice" Francesco Chiarugi, il farro al tartufo del fiduciario della Condotta Slow Food San Miniato Benedetto Squicciarini e il dolce al tartufo (ribattezzato “La perla nera”) ideato proprio da Nebbiai.

I visitatori hanno potuto godere anche della presenza dei commercianti di tartufi, dell’Associazione Tartufai, dei norcini, dei produttori di olio e dei vignaioli, all’interno di una sinergia che è fondamentale per offrire iniziative di qualità. Senza dimenticare la caccia al tesoro organizzata da Discover San Miniato e la visita guidata ai vicoli carbonai, promossa dai "Moti Carbonari".

La prima Mostra Mercato del Tartufo Nero è stata promossa e organizzata da Fondazione SMP e si è avvalsa del patrocinio del Comune di San Miniato e della collaborazione di Pro Loco, CCN San Miniato, Terre di Pisa, Fondazione CRSM, Moti Carbonari, Condotta Slow Food San Miniato, Vignaioli di San Miniato, Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi, Crédit Agricole e Mercati della Terra.

Ma non finisce qui, perché giovedì scatta l’iniziativa gemella, cioè la prima Rassegna Enogastronomica del Tartufo Nero di San Miniato ribattezzata "Nero d'estate", che vede l’adesione di 17 ristoratori sanminiatesi, i quali hanno assunto l’impegno di proporre – secondo una scaletta già stabilita – un menù ogni giovedì con tartufo nero e vino locale.

La rassegna partirà da giovedì e terminerà giovedì 25 agosto, col coinvolgimento di queste attività: Ristorante Genovini (9 giugno), Maggese (16 giugno), Caffè Bonaparte e Pizzeria Demetra (23 giugno), Pizzeria Osteria Vecchio Cinema e Ristorante BlackWhite (30 giugno), Papaveri e Papere (7 luglio), Essenza in San Miniato (14 luglio), Pepenero (21 luglio), Olivum – L’Osteria di Armando (28 luglio), Retrobottega della Macelleria Falaschi (4 agosto), Piccolo Osteria del Tartufo e La Bisteccheria (11 agosto), Osteria Sentieri (18 agosto), Ristorante Castelvecchio Villa Sonnino e L’Upupa (25 agosto). Parteciperà anche l’Antico Ristoro Le Colombaie. L'iniziativa gode anche del sostegno di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana, che promuove ristoranti, botteghe, produttori e tutti coloro che offrono esperienze di turismo enogastronomico.

Intanto il presidente di Fondazione SMP Marzio Gabbanini esprime soddisfazione e rilancia in vista del 2023: “Come presidente e a nome del cda siamo felici della partecipazione a questa prima edizione; il tartufo nero era visto soltanto come il fratello minore del bianco ma invece merita una promozione specifica, che è ciò che abbiamo voluto fare. L’evento si ripeterà sicuramente il prossimo anno, perché i risultati sono incoraggianti. E sono già allo studio delle novità per migliorare questo format in vista del 2023".

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione