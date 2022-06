Notte Nera 2022, torna la festa di San Miniato tra tartufo e spettacoli

Ultimi ritocchi ai menù, prove per gli spettacoli, qualche aggiunta alla playlist e tavoli pronti a scendere in strada. Una San Miniato in fermento si sta preparando al grande ritorno della Notte Nera, che sabato 11 giugno animerà nuovamente la città della Rocca dopo due anni di assenza causa pandemia.

La nona edizione è stata presentata questa mattina dagli organizzatori, Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione, Camera di Commercio di Pisa - Terre di Pisa.

Notte Nera 2022, il programma

L'appuntamento celebra il tartufo nero, tipicità estiva di San Miniato, tra spettacoli, buon cibo, musica e divertimento. Si inizia in serata, dalle 19.30, con esibizioni alternate posizionate o itineranti di street band, artisti di strada e gruppi musicali jazz e rock. Due gli eventi nella centrale piazza del Popolo: lo spettacolo di danza aerea e musica e danze con il concerto dei Tamales de Chipil. Il protagonista a tavola, e della serata, sarà sicuramente il tartufo nero, presente in tutte le sue declinazioni nei ristoranti, locali e botteghe del borgo.

L'evento quest'anno avrà anche una novità, riservata a giornalisti e critici enogastronomici. Dalle 19 alle 22, nell'area lounge nei Loggiati di San Domenico andrà in scena "Live Truffle&Wine Experience", uno show cooking che vedrà tra i protagonisti il noto chef e conduttore Simone Rugiati.

Come raggiungere la Notte Nera? Per arrivare alla festa basterà prendere la navetta con partenza da San Miniato Basso in via Fontevivo ed i viaggi saranno gratuiti fino all'ora di cena. Per coloro che arriveranno dopo le 20, il costo del trasporto sarà di tre euro, gratis per i bimbi fino a 12 anni.

Notte Nera 2022, la parola agli organizzatori

"Dopo due anni di stop era fondamentale tornare ad organizzare la Notte Nera - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli - è un evento che tutti oggi ci invidiano ed è stato anche motivo di rilancio del territorio". Un evento da sempre molto partecipato che fa da cornice ad un ricco giugno per San Miniato, come spiegato dalla vicesindaca e assessora al commercio Elisa Montanelli, "la Notte Nera fa riferimento al nostro prodotto principe, il tartufo nero estivo, e dunque la parte enogastronomica sarà motivo di coinvolgimento di tanti attori nel nostro territorio". "Sono certo - aggiunge sulla stessa linea d'onda il presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini - che il risultato sarà pari all'impegno, perché lo meritano San Miniato stessa e gli organizzatori".

L'idea della Notte Nera, nata ormai 12 anni fa, fu partorita come punto di inizio per il rilancio enogastronomico del territorio, "e il risultato l'abbiamo visto - commenta Vittorio Gabbanini, consigliere del presidente della Regione Eugenio Giani - sono sicuro che dopo questa forzata pausa biennale, la ripartenza sarà un grande successo". "Continuare questo percorso è importante - afferma il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori - essendo un'iniziativa dei commercianti non è sempre semplice, ogni anno ci sono nuove attività e si deve cercare di uniformare gli interessi. Ma è necessario che si vada avanti tutti insieme, perché il confronto porta sempre a buoni risultati".

Tartufai e vignaioli saranno presenti alla serata, con i loro prodotti abbinati ai piatti dei ristoranti. La festa coinvolgerà tutto il centro del paese, da Palazzo Grifoni fino a piazza Mazzini, con spettacoli e street food. Commercianti e locali stanno già preparando luci e chioschi, "è stata data piena libertà alle attività di proporre i propri prodotti in strada" sottolinea il direttore artistico Samuele Senesi. Tra le novità per gli operatori ci sarà quella che Confcommercio sosterrà le spese della Siae per coloro che vorranno aggiungere della musica nel proprio spazio e la navetta gratuita fino alle 20, sottolinea infine Confcommercio, è un modo per invitare le persone a partecipare fin dalla cena alla festa.

La Notte Nera è realizzata grazie al contributo degli sponsor: I Food, La Patrie, Senesi Serramenti e Arredamenti, Termak, Pallets Bertini Group.

Margherita Cecchin