Prelievi ematici, interruzione di un giorno per l'Empolese

Domani, martedì 7 giugno, non sarà possibile effettuare prelievi ematici nei 22 punti territoriali dell’area Empolese Valdarno Inferiore (nei Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli in Val D’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno e Vinci).

La problematica è dovuta a un blocco informatico sui sistemi operativi, a cui gli operatori tecnici stanno già da lavorando da questa mattina per risolvere quanto prima.

L’Azienda si scusa per il disagio ed invita i cittadini, con richiesta differibile, ad effettuare una nuova prenotazione nei giorni successivi.

Per le urgenze non differibili di alcune tipologie di pazienti (ad esempio coloro che necessitano dei risultati degli esami di laboratorio per l’avvio di una terapia farmacologica, chemioterapia o trasfusioni) è possibile recarsi, domani, in ospedale presso il Poliambulatorio, terzo piano stanza 304 Ospedale San Giuseppe Empoli.

I prelievi domiciliari programmati per la giornata di domani saranno effettuati regolarmente .

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa