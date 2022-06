Referendum, quando ritirare le tessere elettorali a Empoli

n vista del voto per i referendum in programma domenica 12 giugno 2022, l'ufficio elettorale del Comune di Empoli, con sede in piazza del Popolo 33, nella settimana dal 6 al 12 giugno 2022, effettuerà il seguente orario di apertura per il rilascio delle tessere elettorali:

Martedì 7 giugno 2022 9-12 e 15-18

Mercoledì 8 giugno 2022 9-12

Giovedì 9 giugno 2022 9-12 e 15-18

Venerdì 10 giugno 2022 dalle 9 alle 18 (continuato)

Sabato 11 giugno 2022 dalle 9 alle 18 (continuato);

Domenica 12 giugno 2022 dalle 7 alle 23 (per tutta la durata delle operazioni di votazione).