Tasse evase per 270mila euro per ville sull'Argentario

Evasi tributi locali per oltre 270.000 euro. Questo è quanto emerge al termine di un’articolata attività investigativa della guardia di finanza che ha portato all’individuazione di cinque immobili di elevato pregio situati nel tratto costiero del Comune di Monte Argentario (GR).

Qieste ville non erano classificate come abitazioni principali e tra gli anni 2017 e 2022 erano state evase tasse per oltre 270mila euro oltre alle sanzioni accessorie dato che i proprietari sono tutti residenti all'estero e non beneficiari di esenzioni o agevolazioni italiane.