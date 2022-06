Trovata morta sul torrente, uccisa 35enne residente a Massa

Nevila Pjetri, 35 anni, era la donna albanese residente a Massa col marito che ha trovato la morte in circostanze misteriose a Sarzana, provincia di La Spezia. La donn è stata trovata cadavere sul greto del torrente Parmigliola. L'ultima volta che è stata vista in vita stava salendo su un'auto bianca guidata da un uomo. La donna, che pare esercitasse come prostituta, era molto conosciuta. In un'altra occasione un uomo sarebbe stato visto trascinare un corpo verso il torrente.

Dal ritrovamento del cadavere si evince che la donna è stata prima picchiata e poi uccisa con un colpo di pistola o uno strumento a punta. L'uccisione non è avvenuta nel luogo del ritrovamento del cadavere. I carabinieri hanno trovato l'auto della vittima non lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere. I filmati delle telecamere di sorveglianza di un distributore di carburante potrebbero essere fondamentali per avere indizi sull'auto bianca.