Abc nelle Final 6 per il titolo regionale U13

Da venerdì a domenica a Piombino l’Abc Castelfiorentino sarà impegnata nelle Final Six per il titolo regionale Under 13.

Chiusa la terza fase al primo posto, adesso per gli Under 13 di Matteo Bruni e Alessandro Mostardi inizia il conto alla rovescia per l’atto finale della stagione. Da venerdì 10 fino a domenica 12 giugno al PalaTenda di Piombino (Largo Caduti sul Lavoro 2) si terranno infatti le Final Six per l’assegnazione del titolo di Campioni Toscani 2022. A contendersi la coppa saranno le prime squadre classificate di ciascuno dei sei gironi della terza fase, ovvero Abc Castelfiorentino, Biancorosso Empoli, Pallacanestro 2000 Prato, Us Livorno Bianco, Valdelsa Basket e Sancat Azzurra. L’Abc esordirà venerdì alle ore 20.15 per i quarti di finale contro l’Us Livorno: la vincente approderà alla semifinale di sabato in cui incontrerà il Valdelsa Basket (ore 19.15).

IL PROGRAMMA

Venerdì 10 giugno – Quarti di finale

· ore 18.00 Biancorosso Empoli – Pall. 2000 Prato

· ore 20.15 Abc Castelfiorentino – Us Livorno Bianca

Sabato 11 giugno – Semifinali

· ore 17.00 Sancat Azzurra – vincente primo quarto

· ore 19.15 Valdelsa Basket – vincente secondo quarto

Domenica 12 giugno – Finali

· ore 16.30 Finale 3/4 posto

· ore 18.45 Finale 1/2 posto

Fonte: Abc Castelfiorentino