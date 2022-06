Bicipolitana Firenze, iniziati i lavori in viale dei Platani

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in viale dei Platani. La corsia, in sede propria e a doppio senso, si svilupperà su un tratto di circa 160 metri tra lungarno dei Pioppi e via Viani sul lato dei numeri civici pari, sul lato opposto rispetto all’attuale percorso ciclabile tracciato con la segnaletica a terra ma senza cordolo di protezione.

“Con questo intervento proseguiamo la realizzazione della Bicipolitana e nell’impegno per agevolare e promuovere la mobilità ciclabile – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti -. Nello specifico si tratta di un ulteriore tratto della linea arancione di collegamento tra Careggi e Torregalli”.

Si tratta del collegamento tra il percorso già esistente in viale dei Platani tra via Torcicoda e via Viani e quello sull’argine del fiume Arno ed è stato progettato anche sulla base delle segnalazioni della Fiab e del Quartiere 4 in merito alla necessità una maggiore protezione per la corsia riservata alle biciclette. La pista ciclabile progettata sarà quindi dotata maggior protezione grazie alla posa del cordolo protettivo.

I lavori andranno avanti per tre settimane con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata su viale dei Platani, via dell’Isolotto, lungarno dei Pioppi e via Viani.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa