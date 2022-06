Chiusi teatro del Lars Rock Fest, il programma 2022

A un mese dal suo inizio il Lars Rock Fest svela l’intera line-up dell'edizione 2022 che si terrà a Chiusi (SI) nel weekend dall'8 al 10 luglio 2022, anche quest'anno con ingresso libero.

Gli headliner in cartellone sono Algiers, Porridge Radio, Nothing e faust, e saranno proceduti ogni sera da performance di altri artisti che prenderanno il via alle 21 e proseguiranno fino a notte inoltrata.



A inaugurare il festival venerdì 8 luglio sarà il gruppo torinese post-rock Low Standards, High Fives seguiti dal cantautore inglese folk-blues Duke Garwood che lascerà poi il posto alla band americana post-rock Algiers. A chiudere il folk della chitarrista Hola La Poyana.

L'apertura di sabato 9 luglio sarà ad opera dello psych-rock degli A/lpaca, seguiti dagli inglesi Porridge Radio e dallo shoegaze dei co-headliner americani Nothing. Aftershow con voce e chitarra di Heron King.

La serata conclusiva di domenica 10 luglio prevede il concerto del gruppo indie rock Big Cream, il live psichedelico di The Winstons e quello dell'ultimo headliner a salire sul palco per una data unica italiana: la storica band tedesca alfiere del movimento Kraut-Rock, faust, seguita dal dj set finale di Outsiders.



Il festival LARS ROCK FEST 2022 è realizzato dall'associazione culturale "GEC - Gruppo Effetti Collaterali” con la partecipazione di oltre 150 volontari e si terrà dall’8 al 10 luglio nel parco dei Giardini Pubblici di Chiusi Scalo (SI), come sempre a ingresso libero.

Il festival sarà preceduto da un'anteprima a pagamento (prevendite su ticketmaster e diyticket.it) che vedrà martedì 5 luglio The Tallest Man On Earth in concerto sul palco della Rocca Medievale di Castiglione del Lago (PG), una suggestiva location che ha visto lo svolgimento negli ultimi due anni dello spin-off Zal Fest.



Anche per questa edizione si terranno il Mercatino del Disco e l'Open Book/Festival dell'editoria indipendente. Ogni pomeriggio il mercatino di vinili e cd farà da cornice al festival dell’editoria indipendente che alternerà incontri, reading e workshop a tema letterario e musicale. Tra i tanti ospiti sul palco si segnalano la sociolinguista Vera Gheno, il critico musicale Stefano Solventi, il musicista e giornalista Rossano Antonio Lo Mele e lo scrittore Marco Denti. Parallelamente il festival organizza anche mostre artistiche, laboratori per grandi e piccini e degustazioni enogastronomiche. Il programma completo degli eventi collaterali sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Durante il weekend del festival ai giardini di Chiusi saranno attivi pub, friggitoria e ristorante, con un menù per tutti i palati, con al centro le eccellenze gastronomiche del territorio. Il Lars Rock Fest promuove comportamenti ecosostenibili: è libero da plastica monouso e mette a disposizione fontanelli di acqua potabile ad erogazione gratuita. Disponibile e gratuita per tutti anche una navetta a chiamata verso stazione/lago/centro storico di Chiusi.

Fonte: Ufficio Stampa