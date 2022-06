Espulso per stalking dalla Sant'Anna, il Consiglio di Stato lo riammette

Era stato espulso dalla Scuola Sant'Anna dopo che la sua ex fidanzata lo aveva accusato di stalking e di averla colpita con uno schiaffo con tanto di ammonimento del questore. Il Consiglio di Stato ha accolto la difesa dello studente e ha ribaltato la sentenza del Tar di Firenze, annullando l'espulsione risalente ad aprile 2021. A dare la notizia il quotidiano La Nazione. Per il Consiglio di Stato "la sanzione dell'allontanamento (disposta inizialmente per 3 mesi dalla Scuola, NdR) è stata quella che ha sortito l'effetto più equo". A suggellare questa opinione il fatto che manchi la querela da parte della ex compagna dello studente.