Il campione Delibasic e la guerra a Sarajevo nel libro di Vestrini

Venerdì 10 giugno 2022 alle ore 18, presso il MUVE di Empoli, via Ridolfi 70, la Libreria Rinascita e la casa editrice La conchiglia di Santiago organizzano la presentazione del libro di Stefano Vestrini 'Mirza. Il passaggio interiore'.

Insieme all’autore e all’editore, intervengono Mario Ferradini, autore di un appendice storico sportiva e Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport del Comune di Empoli.

Si tratta della vicenda umana di un grande campione della pallacanestro: Mirza Delibasic, importante per il suo impegno sul campo, ma anche per quello nella vita. Vanno infatti ancora più segnalati gli anni di a Sarajevo, quelli di guerra, in cui Mirza fu un leader e un eroe.

Siamo nel luglio del 1980, la Nazionale Jugoslava vince il titolo olimpico della pallacanestro. La Jugoslavia è sul tetto del mondo, e non paiono esservi nubi all'orizzonte. Ma appena due mesi prima di quella storica impresa, era morto il maresciallo Tito, artefice e simbolo di una unità nazionale funzionale, ma in realtà fragile come i drammatici eventi successivi dimostreranno.

Il racconto di Stefano Vestrini è un abbraccio allo sport che ha sempre amato, la pallacanestro, attraverso la narrazione personale della vicenda biografica del campione Mirza Delibasic. Insieme il testo è un viaggio in una difficile realtà storica a noi prossima e che pensavamo trascorsa, mentre i recenti eventi bellici la stanno drammaticamente riproponendo.

Stefano Vestrini, nato a Firenze nel 1962. Da anni affianca alla professione di avvocato la passione per la scrittura. In ultimo sono stati pubblicati per La conchiglia di Santiago "I Beatles e la malinconia" e "L'inverno dei mirtilli"