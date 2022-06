Il futuro della pallavolo toscana alle finali regionali S3: azzurre in visita al Palazzo Wanny

È stata una domenica di gioco e divertimento all’interno del Palazzo Wanny di Firenze quella che ha ospitato le finali regionali S3 primo livello e secondo livello sia maschile che femminile. Le giovani "leve" provenienti dai quattro comitati territoriali toscani hanno potuto calcare il taraflex del nuovo palazzo del volley a Firenze e passare una domenica che ricorderanno per molto tempo grazie anche alla visita di alcune azzurre campioni d’Europa presenti al ritiro fiorentino e che hanno voluto partecipare alle varie fasi dei tornei.

Grazie di cuore a Sara Panetoni e Federica Squarcini, presenti la mattina al torneo S3 primo livello che ha visto la Jenco Volley School Viareggio laurearsi campione regionale, seguita da EuroRipoli Volley, IUS Pallavolo Arezzo e Pallavolo Cascina. Grazie di cuore anche a Elena Pietrini, atleta della Nazionale Italiana Femminile, che è intervenuta nel pomeriggio a salutare le squadre impegnate nel secondo livello S3, torneo che ha visto la Polisportiva Savinese laurearsi campione regionale femminile, seguita da Volley Barga Official, Pallavolo Cascina e Olimpia Firenze Volley. Infine, ma non per ultima, l’Avis Volley Pistoia si è laureata campione regionale Volley S3 secondo livello maschile, seguita da Invicta Volleyball, Club Arezzo Asd e Pallavolo Sestese Maschile ASD.

Cala quindi il sipario sulle finali regionali del Volley S3 in questa stupenda cornice ed era d’obbligo per il presidente regionale Giammarco Modi, con i consiglieri presenti, ringraziare e stringersi in un abbraccio simbolico con tutti, il Palazzo Wanny per la disponibilità a ospitare l'evento, gli oltre 100 fra "mini atleti" e "mini atlete", i tecnici, i quattro Comitati Territoriali Fipav di Firenze, Appennino Toscano, Basso Tirreno e Etruria e tutte le famiglie presenti alla festa del volley, futuro della Toscana.

Fonte: Fipav Toscana - Ufficio stampa