Il Natale è a giugno a Ponsacco: successo per l'iniziativa

Ha riscosso grande successo la festa del commercio di Ponsacco, quest'anno con l'originalissimo tema “Natale d'Estate”. Un'edizione, organizzata con il contributo economico di Confcommercio Provincia di Pisa e Comune di Ponsacco e la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa – Terre di Pisa, che ha lasciato a bocca aperta il pubblico arrivato nelle strade del centro.

“Un successo oltre ogni aspettativa, la festa del commercio ha portato almeno 7mila persone a Ponsacco per un evento carico di emozioni e con una scenografia davvero suggestiva” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. “Quella di sabato 4 giugno è stata una serata di autentico spettacolo anche grazie all'inedito e originale tema natalizio scelto proprio dai commercianti per ricreare le atmosfere natalizie estive come avviene in altre città del mondo, dove fa caldo tutto l’anno, e dare un tocco di originalità al centro. Una scelta che ha dato i suoi frutti e che ha portato a un livello davvero mai visto la Festa del commercio. Un appuntamento che come Confcommercio organizziamo da 13 anni e per il quale ci impegneremo sempre, senza risparmiarci, trovando nuovi temi e idee in grado di farla crescere sempre di più”.

“Siamo molto soddisfatti” ribadisce il responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “non solo per la grande affluenza e la nutritissima partecipazione da parte del pubblico, ma anche per il coinvolgimento di attività commerciali e di somministrazione che hanno partecipato attivamente. Visitatori e famiglie sono arrivati numerosi ad ammirare il grande villaggio di Babbo Natale in Piazza San Giovanni, le installazioni e scenografie luminose, street band, artisti di strada, trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e spettacoli di ginnastica artistica aerei e spettacoli comici che hanno regalato a Ponsacco una serata indimenticabile”.

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa