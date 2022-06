Infermiere spiate, la Lega chiede che la Regione si costituisca parte civile

“Quanto accaduto nell’ospedale di Empoli - affermano Giovanni Galli e Luciana Bartolini, Consiglieri regionali della Lega - è molto grave, perché lede la dignità di quelle lavoratrici riprese da una microcamera. I fatti sono ormai noti e giustamente l’indignazione per quanto accaduto è stata corale; le indagini proseguono a buon ritmo e ci auguriamo che, ben presto, venga individuato chi ha messo in atto l’insano gesto. Una volta che verrà istruito un processo a carico del o dei responsabili, pensiamo che la Regione debba necessariamente costituirsi parte civile. È quello che chiediamo formalmente in uno specifico atto che presenteremo in Aula. Occorre che le Istituzioni siano in prima linea, pure in ambito dibattimentale, per condannare ulteriormente questo inaudito episodio".