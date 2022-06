Le Scotte, anestesista dalla Cina in tirocinio per un anno

Un nuovo scambio formativo per un’importante collaborazione internazionale all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Arriva a Siena il dottor Wang Peng, medico anestesista proveniente dall’Affiliated Hospital of Medical College dell’Università di Qingdao, città nella provincia dello Shandong, nel nord-est della Cina.

Il periodo di formazione, in programma fino a maggio 2023, si tiene all’interno della UOC Anestesia e Rianimazione DEA e dei Trapianti, diretta dal professor Sabino Scolletta: al centro del tirocinio le tematiche anestesiologico-intensivistiche e dell’emergenza-urgenza.

«Durante la permanenza all’Aou Senese – afferma il professor Scolletta -, il dottor Peng affiancherà il nostro gruppo di medici anestesisti-rianimatori per accrescere le competenze sulle problematiche che riguardano le gravi disfunzioni/insufficienze multiorgano del paziente critico, i trapianti d’organo, l’emergenza-urgenza intraospedaliera, i percorsi tempo-dipendenti (trauma maggiore, arresto cardiaco, vari tipi di shock), le gravi cerebrolesioni acute e le problematiche anestesiologiche peri-operatorie nei diversi setting assistenziali. Una parte delle attività sarà dedicata anche alla ricerca e didattica su temi di specifica competenza anestesiologico-rianimatoria.

Durante il suo anno a Siena – conclude il professor Scolletta - sono previste anche cinque lezioni in aula, per un totale di circa 10 ore, che riguardano nozioni sul sistema sanitario nazionale e regionale e temi sanitari quali gestione del rischio clinico, gestione del dolore acuto e una lezione di pneumologia, svolte dai relativi professionisti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte».

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa