Una brutta disavventura all'ospedale San Giuseppe alla vigilia della Festa della Repubblica. Una settimana e mezzo prima del 1 giugno, una 72enne di Empoli è stata chiamata proprio per quella data per un'operazione di colecisti. L'intervento all'apparato digerente viene ormai catalogato come di routine ma qualcosa è andato storto in quel mercoledì, nonostante i 6 mesi di rinvio per il covid.

La signora Marianna si presenta alle 10 del mattino, digiuna come si conviene per un'operazione di questo tipo. Passano le ore e l'operazione sembra un lontano ricordo. Alle 18.10 viene dimessa senza essere stata operata. Otto ore di digiuno divenute ingiustificate e soprattutto ingiustificabili per un'operazione mai fatta. La giustificazione data sul posto è stata quella di un'emergenza che non ha permesso di poter fare l'operazione. È stata trasmessa la lettera di dimissioni senza una riprogrammazione dell’esame al giorno dopo o nei giorni successivi perché nel mezzo c’era la festività del 2 giugno.

Abbiamo chiesto spiegazioni alla direzione del San Giuseppe. Oltre a riferire quanto detto dai parenti della signora, l'Asl "ha informato la paziente, scusandosi dell'accaduto anche con i familiari presenti, invitandola a tornare a casa con la prospettiva di riprogrammare l’operazione quanto prima, vista la festività del giorno successivo".

A giustificazione di quanto accaduto l'Asl afferma che "per motivi non dipendenti dagli operatori talvolta accade che un intervento può prolungarsi oltre i tempi previsti, oltre a ciò può anche accadere che un intervento in lista debba essere rinviato all’ultimo momento".

Arriviamo all'aggiornamento di oggi: "La signora è stata contattata questa mattina per comunicare la nuova data dell’intervento (Giovedì 9 giugno, come prima di lista per evitare ogni possibile inconveniente), ma la paziente ha comunicato all’operatrice del centro di programmazione chirurgica che preferiva rimandare l’intervento a fine mese poiché in questi giorni si trova in viaggio. Sarà ricontattata a fine mese per riprogrammare la procedura".

