Palio di Siena, a La Zanzara il presidente degli Animalisti dà dell'assassino al sindaco

Torna il Palio di Siena e tornano anche le polemiche delle associazioni animaliste. Il Presidente di “Animalisti Italiani”, Walter Caporale, è intervenuto a La Zanzara su Radio 24 parlando della manifestazione senese: “Nel Palio muore un cavallo ogni anno, il Sindaco (di Siena ndr) mi ha querelato e sono stato rinviato a giudizio. Il Palio è una crudeltà perchè i cavalli non possono correre in quel tratto di piazza”.

“Confermo che è un assassino - continua Caporale a La Zanzara - mi ha querelato e ci vediamo in tribunale sono contento. Ogni anno muore un cavallo quindi è un bastardo e un assassino”.

Poi incalzato dai conduttori Walter Caporale aggiunge: “Ma perchè non reintroduciamo le feste dove si torturavano le persone o i neri. Il cavallo se ne sbatte di andare in Chiesa. Chi rispetta il cavallo non ama il Palio di Siena. Ogni anno muore un cavallo e lo rifacciamo, uno squallore unico, perchè li fanno morire anche se sono feriti?”

Alla richiesta di scuse nei confronti del Sindaco De Mossi, il Presidente di Animalisti Italiani esclama: “Chiedo scusa a chi? Agli assassini?”

Fonte: La Zanzara - Radio24