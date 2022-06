Pitti Shoes Montaione campione degli Amatori ai rigori

L'ultimo atto della stagione amatoriale del Calcio Uisp Empoli Valdelsa premia il Pitti Shoes Montaione che, allo stadio "Cecchi" di Limite Sull'Arno, conquista la Coppa Amatori. Occorrono i calci di rigore ai ragazzi di mister Nicola Cicilano per avere ragione del Corniola Martignana in una finale avvincente e ricca di emozioni.

Nella prima frazione di gioco, il Pitti Shoes va vicino alla rete in due circostanze ma le conclusioni di Greco e Di Marino non inquadrano di poco la porta empolese difesa da Vignali. Nel momento di maggior pressione dei montaionesi passa il Corniola Martignana. Al 28° Bagni serve su un piatto d'argento l'assist a David Di Leo che insacca al volo portando in vantaggio il team di mister Andrea Bucalossi.

Il Pitti Shoes accusa il colpo ma gli empolesi non riescono ad approfittarne. Prima il portiere montaionese Corsinovi si oppone con efficacia al diagonale di Morelli, poi Shporaj manca il tap-in vincente in area di rigore. L'ispiratissimo Bagni potrebbe raddoppiare in due circostanze per il Corniola Martignana ma, come spesso succede, il Pitti Shoes trova il pari un pò a sorpresa, proprio nel momento di maggior sofferenza.

Al 40° Matteo Trunzo si avventa su un cross di Greco e, di piatto sinistro, sigla l'1-1 al fotofinish del primo tempo. A inizio ripresa lo stesso Trunzo ribalta il match con un sinistro potente e preciso che s'insacca sotto la traversa della porta di Vignali: è il 2-1 per i ragazzi di Cicilano.

Nel corso del secondo tempo il Corniola Martignana resta in dieci per l'espulsione di capitan Giannelli ma il team di Bucalossi non si dà per vinto e ha il merito di crederci fino alla fine. Al 73° grande azione sull'asse Shporaj-Morelli che libera al tiro il neoentrato Paolini che supera per la seconda volta Corsinovi: è il definitivo 2-2. Si va così ai calci di rigore.

Nel Corniola Martignana falliscono il tiro dal dischetto Paolini, Cioni e Marchetti, mentre Becucci sigla il penalty decisivo che regala la Coppa Amatori al Pitti Shoes. L'ultimo trofeo della stagione amatoriale prende la via di Montaione. Capitan Filippo Falorni e compagni possono far esplodere la festa.

Nel corso della serata di Limite sull'Arno, il responsabile del settore Calcio Uisp Empoli Valdelsa Roberto Cellai ha consegnato anche la Coppa Disciplina al Marcialla City, la squadra più corretta della stagione amatoriale 2021-22.