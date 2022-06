Poggio Tempesta, mostra collettiva a Cerreto Guidi

C.F. Contemporary Fire è pronta per l’inizio concreto del progetto“Poggio Tempesta”, una mostra collettiva a cura di Caterina Fondelli con gli artisti Oliviero Fiorenzi, Nicola Ghirardelli, IPER-collettivo e Francesco Pacelli. L’opening si terrà Sabato 11 Giugno 2022 dalle 16, 30 alle 21,00 in Via Francesca sud, 115 in località Poggio Tempesti.

La mostra che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi sarà visitabile fino al 24 Luglio 2022.

Il percorso espositivo è concepito come una passeggiata nell’ampio parco di un contesto domestico, luogo che si trasformerà nell’estate 2022 in un nuovo polo culturale per l’arte contemporanea sul territorio, ospitando, oltre a questa mostra, residenze d’artista.

“Poggio Tempesta”, declinazione e prolungamento del nome della verde e caratteristica collina su cui è ubicata l’abitazione che ospita la rassegna, è così pronta a trasportare il visitatore in un’atmosfera poco consueta rispetto agli spazi in cui abitualmente contempla le opere d’arte.

Percorrendo infatti l’esteso giardino, passo dopo passo, il visitatore incontrerà sconosciute ed enigmatiche entità, personaggi di un magico cammino di scoperta verso una momentanea evasione.

Ciascuno degli artisti partecipanti interpreta l’ambiente in cui cala le proprie opere in maniera personale, focalizzandosi su un particolare dettaglio, con suggestioni riprese da sensazioni vissute durante i sopralluoghi di studio del posto.

Orari

dal Giovedì alla Domenica, 10:30 - 13 / 16 - 20

dal Lunedì al Mercoledì su appuntamento

Si consiglia di contattare, in ogni caso, prima della visita

Contatti info.contemporaryfire@gmail.com; 3349874881

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa