Polisportiva Omega, ecco la divisa: è realizzata da una studentessa del Checchi

Si è ufficialmente concluso il secondo concorso indetto dalla Polisportiva Dilettantistica Omega di Fucecchio per la realizzazione della maglia ufficiale della società. In occasione dei 20 anni di attività, che decorreranno nel 2023, l’Omega ha voluto, simbolicamente, rinnovare la propria immagine, ridisegnando la maglia ufficiale che sarà indossata dagli atleti in occasione delle competizioni. A tal fine sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto Superiore “A. Checchi” di Fucecchio. Il progetto è stato approvato e sostenuto dalla dirigente scolastica Genny Pellitteri, e dall’amministrazione comunale di Fucecchio, rappresentata ieri alla cerimonia conclusiva dalla vicesindaca e assessora alla pubblica istruzione Emma Donnini e dall’assessore allo sport Fabio Gargani. Il lavoro degli studenti è stato coordinato dalla prof. Annalisa Biondi.

La partecipazione è stata numerosa e i progetti presentati interessanti e creativi. I vincitori si sono distinti per l’originalità del disegno e la cura dei particolari, ma anche per l’attenzione posta alle linee guida dettate nel regolamento del concorso, in primo luogo riguardo la fattibilità tecnica di una divisa da gioco e da allenamento. Con l’unanimità dei consensi dei soci della Polisportiva, nonché del Maglificio Natali di Uzzano, Pistoia, che curerà la realizzazione pratica, i vincitori del concorso sono i seguenti:

1° classificato: Marianella Gangi, classe 4 C indirizzo Moda;

2° classificato: Luca Paolisso, classe 1 B Liceo Scientifico;

3° classificato ex aequo: Alina Andreea Ciobanu, classe 2 C indirizzo Calzaturiero.

Join Zheng, classe 2 C indirizzo Moda.

Il premio consiste in buoni rispettivamente di 500, 300 e 200 euro da utilizzare presso la cartoleria LEMA di San Miniato, per l’acquisto di materiale scolastico e informatico. La Polisportiva Omega ringrazia sentitamente l’amministrazione comunale, l’Istituto Checchi, nonché agli sponsor, per aver creduto nel progetto, sostenendolo e rendendolo possibile.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa