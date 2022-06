Puliamo la Frazione, volontari in viaggio verso Baccaiano

Un nuovo appuntamento che coinvolge l'attività di pulizia e rimozione dei rifiuti dai cigli stradali è programmata per sabato 11 giugno con partenza dal Circolo ARCI “La Pinetina” a Baccaiano.



L'orario di ritrovo è fissato per le ore 9:30 e l'attività si concluderà a fine della mattinata, sulla base delle necessità. La partecipazione è libera.



Il raccolto sarà deposto in appositi punti di prelievo concordati con ALIA Servizi Ambientali, partner dell'iniziativa.



Ulteriori tappe in vista del periodo autunnale saranno comunicate alla cittadinanza. “Puliamo la frazione” si inserisce nella più ampia strategia comunale di politiche per l'ambiente all'avanguardia, che vadano dalla repressione dei comportamenti scorretti attraverso l'acquisto di fototrappole per contrastare gli abbandoni (previste nel prossimo futuro) alle scelte di efficientamento energetico degli immobili e di sostegno alla mobilità dolce.