Quanto ci costerà una giornata al mare in Toscana quest'estate?

L’estate è alle porte, la nostra regione vanta spiagge tra le più belle d’Italia, ma quanto costerà mediamente una giornata al mare? Purtroppo sembra che rispetto all’anno scorso tutti i prezzi siano aumentati, dal lettino alla benzina, dallo snack in spiaggia al pranzo al ristorante. Vediamo quali sono le spese da sostenere per passare un giorno con i piedi nella sabbia.

Creme solari

Il primo acquisto da affrontare, non appena si decide di passare del tempo al sole, sono i solari. Molte persone spesso decidono di rinunciare a comprare le creme con protezione perché non le ritengono necessarie. Nulla di più sbagliato, non solo la pelle dei bambini deve essere protetta, ma anche quella degli adulti. Importante scegliere prodotti di qualità con fattore di protezione alto, 30 - 50, come quelli presenti sul catalogo stanhome. Per un solare di qualità dovete calcolare una spesa media di 20 euro.

L’Airc, la fondazione italiana sulla ricerca sul cancro, nel suo comunicato ‘I rischi del sole’ ricorda che i melanomi, i tumori basocellulari e quelli squamocellulari, possono essere favoriti dall’esposizione al sole e per questo bisogna proteggersi in maniera adeguata.

Trasporti

Purtroppo in questo settore non ci sono buone notizie, il prezzo del carburante continua a salire, nonostante il governo abbia esteso fino all’8 luglio il provvedimento riguardante il taglio sulle accise. Se si decide di utilizzare la macchina inoltre, bisogna considerare gli eventuali pedaggi autostradali. Il costo in questo caso sarà lo stesso del 2021, infatti il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili alla fine dell’anno scorso ha assicurato che nel 2022, sul 98% dei tratti autostradali, non sarebbero aumentati i pedaggi.

Per risparmiare, evitare lo stress di stare alla guida ed inquinare di meno, è possibile utilizzare i bus che collegano le principali città Toscane alle località di mare. Inoltre, ci sono diverse località che si possono raggiungere anche in treno come la Maremma, la Versilia, la Costa degli Etruschi o la Riviera Apuana.

Spiaggia e ombrellone

Finalmente quest’anno si potrà andare in spiaggia senza restrizioni legate al Covid, quindi niente più lettini e ombrelloni distanziati. Proprio per questo motivo il Codacons, in un comunicato di Aprile 2022, ha richiesto agli stabilimenti balneari di ridurre le tariffe, che sono salite del 30% negli ultimi due anni. Tuttavia, a causa del caro bollette e dell’inflazione, si assisterà probabilmente ad un aumento dei costi dei servizi. Il costo medio per un ombrellone e 2 sdraio quest’anno è di circa 25 - 30 euro.

Cibo

Quanto costerà una bevanda fresca in riva al mare, o un piatto di pesce nel ristorante preferito? Sempre secondo il Codacons bisogna aspettarsi un rincaro del 10% rispetto al 2021, che riguarderà non solo un pranzo al ristorante, ma anche un gelato o un caffè acquistato presso i lidi o nei bar delle località di mare. Questa probabilmente è l’unica voce su cui è possibile risparmiare, con un po’ di organizzazione, magari preparando un pranzo al sacco per tutta la famiglia.

Dopo la fine della pandemia, che aveva portato un aumento dei costi legati al distanziamento, alle spese di sanificazione degli ambienti e all’uso di mascherine igienizzanti ecc., ci si aspettava un’estate 2022 più economica. Purtroppo la guerra in Ucraina, l’aumento delle bollette e l’inflazione hanno cambiato le carte in tavola, portando ad un aumento nel prezzo dei carburanti e dei servizi. Quindi quanto costerà in media una giornata al mare? Consumerismo ha calcolato che la spesa media per una famiglia sarà di 144 euro, mentre il Codacons ha stimato un costo medio superiore di circa il 12% rispetto al 2021.